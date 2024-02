Il prestito sarà rifinanziato? Come scrive oggi anche la Gazzetta dello Sport, si lavora tra Cina e America per provare ad allungare la gestione dell'Inter da parte di Suning. La scadenza del prestito a Oaktree si avvicina (20 maggio) e una decisione a breve dovrà essere presa.

Come confermato ieri in una nota dell’agenzia Reuters, è in fase avanzata il lavoro per il rinnovo del prestito con lo stesso fondo. Ieri, poco sotto alla fila dei dirigenti interisti, c’erano alcuni top manager di Oaktree venuti per godersi la Champions. Steven Zhang, sempre in contatto con Goldman Sachs e Raine Group, i due advisor, è impegnato personalmente nell’affare.

Di conseguenza, l'opzione Oaktree-bis è l'opzione più quotata. Ma non l'unica perché esistono soluzioni anche negli Usa: ci sarebbero un paio di fondi interessati.