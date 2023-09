Turnover sì, ma non troppo. Domani contro il Sassuolo - secondo la Gazzetta dello Sport - Inzaghi si affiderà ancora a Lautaro e Thuram in attacco: "L’infortunio di Arnautovic costringe la Thu-La agli straordinari. Nulla da fare per Cuadrado: il tendine non dà tragua al colombiano, che salterà anche la partita di domani a San Siro".

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro.

