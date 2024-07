L'Olympique Marsiglia ha messo nel mirino Valentin Carboni per rinforzare la rosa del nuovo tecnico Roberto De Zerbi.

Come spiega ancora la Gazzetta dello Sport, i francesi puntano a convincere l'Inter a lasciare partire il suo gioiellino, ma il club nerazzurro al momento non è intenzionato a mandare Carboni nuovamente in prestito. E allora? O cessione a titolo definitivo o nulla, secondo la rosea.

L'Inter valuta Carboni non meno di 30 milioni. Nel Monza, lo scorso anno, 2 gol in 32 presenze.