Milan Skriniar ha scelto l'Inter: questa è la notizia della Gazzetta dello Sport che farà felici i tifosi nerazzurri. Nel secondo incontro andato in scena tra il club e l'entourage dello slovacco, in cui si è scesi più nel dettaglio dell'offerta economica, è stata comunicata la scelta di restare a Milano dell'ex Samp: a breve la firma sul rinnovo di contratto, non si andrà oltre novembre.

"Nel secondo passaggio l’Inter ha incassato la totale disponibilità di Skriniar a rinnovare l’accordo in scadenza nel giugno 2023 - scrive la rosea -. Il giocatore ha fatto capire di non voler intavolare una trattativa sulle basi economiche che gli offriva il Psg la scorsa estate, ovvero i 9 milioni di euro a stagione bonus compresi. E ha fatto intendere che restare a Milano per lui non è in alcun modo un ripiego, ma una scelta tecnica oltre che di vita che prende in seria considerazione. Era proprio quello che i dirigenti nerazzurri volevano sentirsi dire. Su queste basi, partendo da queste posizioni, si è poi potuto parlare di cifre".

E le cifre sono note: base fissa sui 5,5 milioni di euro più bonus per arrivare a circa 6. "Eliminati dal campo delle discussioni il discorso fascia e quello su possibili clausole rescissorie, l’ultimo lavoro da fare è quello relativo ai bonus, per colmare la piccola distanza economica rimasta - spiega la rosea -. La nuova scadenza sarà chiaramente il 2027, per il giocatore si tratterebbe del secondo rinnovo da quando veste il nerazzurro".