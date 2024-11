Riecco Carlos Augusto. Come preannunciato, nella seduta di ieri che ha aperto la serie di allenamenti in vista di Verona, l'esterno brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo e così potrà entrare tra i convocati di Inzaghi per la trasferta di sabato pomeriggio, a un mese esatto dall’ultima partita giocata (si era infortunato a Berna il 23 ottobre nel match di Champions contro lo Young Boys).

Come sottolinea la Gazzetta, da questo pomeriggio Inzaghi (ieri assente per febbre) comincerà a ritrovare i nazionali: ad Appiano sono attesi Barella, Bastoni, Dimarco, Frattesi, Pavard, Thuram e Arnautovic.

