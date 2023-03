"Il d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin lo seguono da almeno un anno. La scoperta è stata... facilitata dal fatto che nel Tigre gioca Colidio, che è di proprietà dell’Inter - spiega la rosea -. Guardando uno, l’occhio è caduto sull’altro. Ma oltre le relazioni “a distanza”, Ausilio e Baccin hanno aggiunto un pezzo. Lo hanno visionato dal vivo anche in Argentina, hanno preso informazioni con la famiglia, conoscono anche le abitudini del ragazzo fuori dal campo. E il viaggio a Napoli di Baccin è solo l’ultimo passaggio di un inseguimento lungo. Il piano dell’Inter era chiaro: acquistare l’attaccante per fargli continuare la crescita in Italia. Dunque, senza la pressione del ruolo da titolare. Per intendersi, l’idea era quella di fargli prendere il posto di Correa, destinato alla cessione in estate. Il tutto, evidentemente, a un prezzo contenuto. Quel prezzo contenuto non è più. E dunque va capito fino in fondo se il progetto nerazzurro è ancora attuale". Zanetti e Lautaro possono essere due catalizzatori determinanti.

