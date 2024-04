Pimco è un colosso che gestisce 1.900 miliardi di dollari, nato nel 1971. La sintesi della Gazzetta dello Sport per spiegare l'identikit del nuovo "compagno di viaggio" di Suning nella gestione dell'Inter: Pimco, ovvero Pacific Investment Management Company, è un Hedge Fund statunitense di gestione globale degli investimenti con una profonda esperienza nei mercati pubblici e privati.

Sede centrale a Newport Beach, in California; fondato da Jim Muzzy, Bill Podlich e Bill Gross, rimasto alla guida fino al 2014. Pimco in tutto il mondo ha oltre 3.260 dipendenti e 23 sedi tra le quali 4 in Europa, a Milano, Monaco, Londra e Zurigo. I suoi clienti sono diffusi in oltre 50 Paesi (nel 2021 i miliardi raccolti in Italia erano una cinquantina) e possono contare su 955 professionisti degli investimenti globali, 275 gestori di portafoglio con una media di 17 anni di esperienza, 345 professionisti degli investimenti che lavorano in Pimco da più di 10 anni, 85 analisti del credito globale e 110 esperti di analisi e risorse.

Emmanuel Roman, arrivato nel 2016, è il CEO con alle spalle 35 anni nel mondo degli investimenti (con un passato in Goldman Sachs per 18 anni). II responsabile della sede italiana, in Corso Vittorio Emanuele, è Alessandro Gandolfi, laureato alla Bocconi e in Pimco dal 2006 (prima è stato nel Gruppo Sanpaolo e in Fideuram). A breve sarà sostituito da Adriano Nelli, in Pimco dal 2011 dopo le esperienze a BlackRock e Merry Lynch Investment Managers e Banca Commerciale Italiana.

Ben l'84% degli asset di Pimco ha avuto, al netto delle commissioni, performance superiori ai benchmark nei 5 anni. E Pimco ha conseguito premi e riconoscimenti in diverse nazioni.