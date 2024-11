Stop Pavard. Come conferma la Gazzetta dello Sport, sono previsti per oggi gli esami strumentali che stabiliranno l’entità del guaio muscolare al flessore della coscia sinistra accusato l'altra sera nel match contro il Lipsia. Le sensazioni - secondo la rosea - non sarebbero positive e si teme una lesione.

Certa l'assenza del francese per Firenze, dove Inzaghi conta di ritrovare sia Acerbi che Frattesi. Entrambi oggi dovrebbe continuare a svolgere un lavoro differenziato, ma già domani potrebbero tornare in gruppo, così da essere entrambi a disposizione per domenica. Ad ogni modo, sia il centrale che la mezzala si accomoderanno in panchina: spazio a De Vrij e a Mkhitaryan, rimasto a lungo in panchina contro il Lipsia.

