I tre difensori dell'Inter in campo nel derby saranno Darmian, Acerbi e Bastoni. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, facendo il punto sulle condizioni del numero 95 nerazzurro, ieri uscito leggermente acciaccato dall'Olimpico dopo aver incassato un pestone: non dovrebbe trattarsi di niente di grave, tanto che nel dopo gara dallo staff medico a riguardo sono arrivate rassicurazioni. Per Basto si tratta solo di una botta.

Da monitorare anche le condizioni di D'Ambrosio, che tra oggi e domani tornerà ad allenarsi con i compagni ma non partirà dall'inizio nell'Euroderby. "Piuttosto se dovessero esserci problemi con Bastoni, spazio a De Vrij centrale con Acerbi sul centro-sinistra - si legge -. Al momento è una soluzione d'emergenza, alla quale Inzaghi pensa di non dover ricorrere. Lo capirà meglio tra oggi e domani".

