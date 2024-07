Non solo Marko Arnautovic. Nell'attacco dell'Inter ci sono anche altri due giocatori in uscita. Uno è Joaquin Correa, ma anche lui come l'austriaco non ha niente di concreto, l'altro è Valentin Carboni: il classe 2005 argentino ha una proposta del Marsiglia. Le cifre e la formula dell'affare con l'Inter vengono oggi confermate da La Gazzetta dello Sport: prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni.

