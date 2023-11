Marotta ha già firmato, mentre Ausilio e il suo vice Baccin lo faranno presto, probabilmente già la prossima settimana. Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, tutto fatto per i tre rinnovi: Zhang, nella migliore delle tradizioni calcistiche, non cambia squadra che vince.

E questo triplo prolungamento viene visto come un segnale di fiducia della proprietà verso la dirigenza, con in particolare il presidente molto soddisfatto del suo management. Sia in campo che a livello di conti, Marotta e compagni si sono meritati elogi e un rinnovo che sa di premio: il trend in ascesa è sotto gli occhi di tutti e a 360 gradi. I problemi di Suning restano, ma finora le idee hanno pagato.

Segnale di continuità, oltre che di fiducia come sottolinea la Gazzetta. E il futuro? Questa tripla firma - secondo la rosea - è la prova che non c’è alcun discorso in piedi per una cessione del club, altrimenti sarebbe impensabile per un eventuale futuro compratore accettare un passo simile. Zhang sta lavorando intensamente al rifinanziamento e non ha la stretta necessità di vendere. Peraltro, in prospettiva sono garantiti anche gli introiti del Mondiale per club.