Le nuove norme FIFA vietano il prestito biennale tra due club, ma tra Inter e Chelsea c’è già un gentlemen agreement per il quale Romelu Lukaku resterà a Milano con ogni probabilità due anni e non solamente uno. Questa la notizia della Gazzetta dello Sport che aggiunge un dettaglio non banale sul clamoroso ritorno del belga in nerazzurro. Di fatto, l'enorme voglia dell'attaccante di ritornare interista ha partorito non solo il prestito per questa stagione, ma anche una ragionevole certezza che la sua non sarà una 'toccata e fuga'.

"Lukaku non ragiona come se dovesse restare all’Inter solo per la prossima stagione. Ha in testa un progetto almeno biennale, se non definitivo - spiega la rosea -. L’Inter è stata una scelta di cuore: ha già fatto una volta l’errore di andar via, non è pensabile che non faccia l’impossibile anche tra un anno per restare. A livello regolamentare sarebbe tutto alla luce del sole. La FIFA vieta il prestito biennale, ma non blocca la possibilità che due società possano mettersi d’accordo di volta in volta, senza limiti". Chiaramente, non c'è nulla di scritto, ma la strada a livello verbale appare tracciata.

Nel frattempo, il belga si sta già allenando da solo per farsi trovare tirato a lucido quando arriverà ad Appiano Gentile. A Milano sbarcherà a metà della prossima settimana per visite e firme, poi arrivederci a luglio, con un carico motivazionale senza eguali.