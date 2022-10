Ieri Romelu Lukaku si è allenato per l’ultima volta da solo, per l’ultima tappa di un lavoro propedeutico a unirsi al lavoro di gruppo oggi, con elevate possibilità di rivederlo nella lista dei convocati già per il match contro la Fiorentina. Lo conferma la Gazzetta dello Sport, che quindi vede il belga ormai pronto per rientrare finalmente almeno nell'elenco dei disponibili. "La lunga assenza avrebbe potuto anche insinuare qualche dubbio tra lo staff tecnico e quello societario sul futuro di Lukaku all’Inter. E invece nulla è cambiato. Anzi, si è rafforzata la convinzione che Lukaku sia indispensabile per continuare il percorso di crescita e restare ai vertici, in Italia e in Europa - si legge -. Nell’ultimo periodo ci sono stati dei contatti tra Chelsea e Inter, proprio per aggiornamenti sulle condizioni fisiche del belga. Romelu ha ancora un debito con squadra e tifosi: ha lasciato l’Inter nel momento più duro, ora per farsi perdonare, deve riportarla sul tetto d’Italia, dove l’aveva lasciata prima della fuga - deludente - a Londra".