Lautaro morde il freno e sui social annuncia l'imminente ritorno in campo con un netto "Ci sono". E non è detto che l'argentino domani a Parma giochi solo uno spezzone, anzi...

Secondo la Gazzetta dello Sport, i piani per il suo rientro stanno per cambiare. Il capitano ha dato risposte eccellenti: sta benissimo, l'allenamento ha fugato qualsiasi dubbio e is sta ragionando seriamente se farlo partire dall'inizio contro la squadra di Chivu. Anche perché, se è vero che ieri l’argentino ha lavorato per la prima volta con i compagni, nei precedenti tre giorni si era comunque allenato in campo a buon ritmo, mentre gli altri preparavano il derby di coppa.

Inzaghi deciderà nella rifinitura di oggi quale coppia andare a comporre, ovviamente con un occhio anche al Bayern. Nessuno intende rischiare nulla, ma è anche vero che pure Thuram, Correa e Arnautovic - per motivi diversi - non possono essere considerati al top. E Taremi è fuori uso. Lautaro sarebbe voluto essere in panchina già nel derby, ma Inzaghi e il suo staff hanno deciso per la precauzione.