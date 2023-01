Una delle note più liete del mercato dell'Inter è Francesco Acerbi, diventato pian piano un elemento chiave della squadra di Inzaghi rubando il posto da titolare a Stefan de Vrij, su cui pende un contratto in scadenza. A questo punto ipotizzare la permanenza a Milano dell'ex Lazio anche per il futuro è d'obbligo, sostiene La Gazzetta dello Sport, ricordando che prima bisognerà però trovare un accordo con i biancocelesti. "Marotta reputa troppo alta la cifra fissata per il riscatto (4 milioni). Trattare con il numero uno laziale tradizionalmente è complicato, ma dalla sua parte l'Inter ha la volontà del difensore di non tornare per nessun motivo a Roma. In un modo o nell'altro la quadra sarà trovata", assicura la rosea.

Destinati alla permanenza a Milano anche Kristjan Asllani e Raoul Bellanova, nonostante i pochi minuti in campo in questa prima parte di stagione. "Su Asllani la dirigenza ha investito 4 milioni di prestito, 10 per il riscatto e 2 di bonus, ma dopo un ottimo precampionato, è stato scavalcato nel ruolo di vice Brozovic da Calhanoglu. Per l'albanese non è una bocciatura: per giocare in una posizione tanto delicata, Inzaghi preferisce esperienza. Diciamo che è stato rimandato, ma nessuno in viale della Liberazione ha rammarichi per l'investimento fatto" si legge.