Il portiere para e l'attaccante segna: Onana e Lukaku protagonisti di Inter-Porto come sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Il 9 e l’estremo difensore: sembra archeologia del football, ma è anche ciò che passa il terzo millennio. Non c’è niente di cui stupirsi. E una volta passata l’ebbrezza, sarà importante pensare che si è a metà dell’opera: a Porto è tutta da giocare. Senza paura ma senza grilli per la testa - si legge -. Contro il Porto c’è un altro round, meglio non illudersi. Sarà necessario ridurre gli sprechi al minimo ed essere ancora più chirurgici: il compito è difficile, però l’Inter che vuole fare il salto in avanti ci deve riprovare".