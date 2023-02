Calhanoglu ottimo come mezzala, ottimo come regista e ottimo anche come... attrattore. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il turco può tornare buono non solo per convincere il connazionale Soyuncu a raggiungerlo a Milano: il numero 20 nerazzurro può essere un'arma decisiva anche per riportare Franck Kessie in Italia, ma stavolta all'Inter. "Hakan al telefono parla ancora spesso con l’ivoriano, amicone ai tempi di Milanello, e gli ricorda quanto bene si stia ad Appiano Gentile. Musica per le orecchie di Franck, che a Barcellona inizia a giocarsi con più frequenza le sue chance, ma continua a parlare un’altra lingua rispetto ai palleggiatori raffinati di Xavi", spiega la rosea. I contatti vanno avanti, poi è chiaro che a livello di trattativa servirà molta "fantasia" per chiudere il negoziato considerando le cifre in gioco.