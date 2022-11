L'Inter si prepara a far tappa a Torino e Lautaro Martinez spera di sfatare il tabù: la Juve è la squadra contro cui il Toro ha giocato di più da quando è in Italia e anche quella contro cui ha alzato gli ultimi due trofei nella passata stagione, ma allo Stadium (e contro i bianconeri in Serie A) non ha mai trovato il gol. L'attacco del'Inter, orfano di Lukaku, sarà comunque affidato a lui, come ribadisce La Gazzetta dello Sport.

Secondo il quotidiano, inoltre, nel Derby d'Italia dovrebbe rientrare tra i convocati Marcelo Brozovic, probabilmente destinato alla panchina. Nel resto delle scelte il tecnico nerazzurro punterà ancora su André Onana, un portiere che "ha scelto l’Inter per diventare grande: è riuscito a togliere la maglia da titolare ad Handanovic", mentre sulla destra si rivedrà Dumfries.

Un leggero dubbio riguarda la corsia opposta. "Giocherà Dimarco, ma scalpita Gosens: per il tedesco sarà una delle ultime occasioni per conquistarsi un posto nella rosa della Germania per il Qatar. Le possibilità ci sono, ma il rendimento incostante all’Inter non garantisce un biglietto per il mondiale. Certo, con una gara allo Stadium in stile Camp Nou potrebbe essere la svolta per mandare segnali al c.t. Flick", chiosa la rosea.