Tante note positive per Inzaghi dal test di ieri ad Appiano contro il Sant'Angelo Lodigiano. I nerazzurri hanno segnato 11 gol e dato dimostrazione di una condizione sempre più in crescita. A tre giorni dall'esordio di Lecce, occhio però alle condizioni di tre elementi non al meglio per motivi diversi.

"Da un lato lo stop precauzionale per De Vrij, out per colpa di un pestone alla caviglia in allenamento (risparmiato per un affaticamento anche D’Ambrosio), dall’altro i sensibili miglioramenti sul fronte Brozovic. Il croato, fuori dalla partita, ha lavorato parzialmente sul campo già ieri. Se la condizione del difensore olandese non preoccupa in vista Lecce, anche il croato vede crescere la possibilità di recupero", assicura la Gazzetta dello Sport.