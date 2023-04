"Alcune scelte di formazione della gara di stasera sono figlie di quanto accaduto sabato scorso a San Siro e di quanto dovrà avvenire venerdì sul campo della Salernitana". Lo spiega oggi la Gazzetta dello Sport, svelando sei cambi di formazione rispetto all'undici partito dall'inizio contro la Fiorentina. Escono Brozovic, Onana, Gosens, Dumfries e Lukaku; dentro Asllani, Handanovic, Dimarco, Bellanova e Dzeko. Ancora panchina per De Vrij, mentre D’Ambrosio spera in una possibilità dal primo minuto. "Il piano è passare indenni da Torino e rinviare il discorso qualificazione alla finale alla gara di ritorno. E la strada non può che essere quella del turnover. Inzaghi pare orientato a una linea estrema, lui che ha sempre centellinato i cambi. Ma non c’è altra via, evidentemente. Anche perché la condizione fisica generale non è delle migliori", spiega la Gazzetta.