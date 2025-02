Cambio di uomini e di atteggiamento rispetto a Firenze: questo il menù di casa Inter per rilanciarsi dopo il ko nel recupero e tornare attaccati al Napoli.

Secondo la Gazzetta dello Sport, saranno almeno quattro le novità rispetto al match del Franchi: due in difesa - Pavard e il rientrante Acerbi -, una in fascia - Darmian per lo squalificato Dumfries -, una in mezzo, ovvero il ritorno di Barella. E attenzione in attacco, dove Thuram è apparso stanco ed è insidiato da Taremi. Inzaghi chiede ai suoi un ultimo sforzo prima di due settimane senza impegni infrasettimanali.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.