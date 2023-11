sono 16 i nazionali che hanno lasciato Milano per questa sosta. Una quota che ha lasciato Inzaghi soltanto con pochi elementi della prima squadra in vista dell'impegno con la Juve, come ad esempio Mkhitaryan e Klaassen. I soli due big. L'armeno ha detto addio già da diverso tempo, mentre l'ex Ajax vede lontano l'obiettivo di tornare nelle grazie di Koeman.

Come riferisce la Gazzetta, oltre a loro due, ad Appiano in questi giorni ci saranno pure Audero, Di Gennaro, Bisseck, Agoumé e Sensi. Più, ovviamente, Cuadrado che continua a lavorare a parte come Pavard che deve recuperare dal recente infortunio. Insomma, una truppa particolarmente striminzita con la solita ansia per chi non c'è...