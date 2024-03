Nessuna voglia di stare a fare le barricate provando a portare a casa lo 0-0. Ieri Inzaghi è stato chiaro in conferenza stampa: l'atteggiamento dell'Inter non sarà quello di speculare sul vantaggio dell'andata, peraltro esiguo.

E le scelte di formazione - come spiega la Gazzetta dello Sport - confermano quella che sarà l'attitudine dei nerazzurri: giocarsi la partita da grande. Ci saranno De Vrij e Dumfries, non Acerbi e Darmian: un chiaro segno su come verrà interpretato il match. Anche se dall'altra parte Simeone ha ritrovato Griezmann e, rispetto all'andata, Morata partirà dal 1'.

Particolarmente significativa la scelta di Dumfries: l'olandese si troverà di fronte l’uomo che all’andata ha creato maggiori pericoli, il brasiliano Lino. Vuol dire decidere di rispondere a Simeone con un uomo altrettanto predisposto ad attaccare.

