È Acerbi l'unico assente dell'Inter per la trasferta di Cagliari. Motivo per cui questa sera, secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi si affiderà alla stessa formazione vista ala prima di campionato. In attacco spazio quindi a Thuram accanto a Lautaro, con Frattesi ancora in panchina. "Oggi a casa Barella Davide è pronto per prendersi (ancora) solo scampoli di partita: con l’arrivo della Champions cresceranno le sue possibilità di partire dall’inizio, ma per il momento Inzaghi si tiene ancora addosso la coperta calda di Mkhitaryan. Il figlio di Lilian, invece, aspetta con ansia crescente il primo gol di nerazzurro vestito: né in amichevole né col Monza si è davvero avvicinato e da questa sua vena da trovare passerà gran parte della stagione di tutta la compagnia".

