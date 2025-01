L'Inter a Riad ha trovato il vero Mehdi Taremi e Inzaghi vuole battere il ferro finché è caldo. Ecco perché, conferma La Gazzetta dello Sport, oggi a Venezia l'iraniano verrà rilanciato dal 1' in attacco insieme a Lautaro, con Thuram in panchina e da rispolverare dall'inizio nel recupero di mercoledì contro il Bologna, quando sarà al top della condizione. Non è una scelta obbligata a causa degli infortuni (come invece avviene in altri reparti), ma di "una promozione a tutti gli effetti".

Per l'ex Porto, reduce da un assist, un gol e una grande prestazione in finale di Supercoppa, si tratta della seconda presenza da titolare in campionato: la prima risale ad inizio stagione, quando il classe '92 aveva apparecchiato il gol di Darmian al Lecce. Per il resto, tante titolarità in Champions ma non in Serie A: oggi ha la grande occasione per prendersi l'Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!