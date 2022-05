Henrikh Mkhitaryan finisce nel mirino dell'Inter. L'armeno rappresenta una grande occasione per il club nerazzurro, anche perché allo stato attuale il 30 giugno si svincolerà dalla Roma . Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che il giocatore punta a strappare un ingaggio di circa 4 milioni netti a stagione che il club giallorosso sembra disposto a mettere sul piatto. Con il Biscione, invece, non si è andati oltre una chiacchiera e al momento non c'è stata un'offerta di contratto. Ma un apprezzamento... quello sì.

"Nel caso specifico, Mkhitaryan sarebbe in grado di ricoprire tutte le tre posizioni in mezzo al campo, compresa quella - in emergenza - di vice Brozovic, casella pesantemente rimasta vuota in questa stagione. In definitiva: Mkhitaryan sarebbe, da solo, quel che in un anno non sono stati insieme Vidal, Vecino e Gagliardini. Ecco perché l'Inter ci sta ragionando su seriamente. Meglio restare sintonizzati: non è un tormentone, questa è storia che, in un senso o nell'altro, presto vedrà la soluzione", scrive la rosea.