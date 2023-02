Solo nelle ore immediatamente precedenti a Samp-Inter di stasera si capirà se sarà effettivamente Romelu Lukaku il partner d'attacco di Lautaro Martinez. Durante la settimana, le prove tattiche di Simone Inzaghi sono andate in questo senso, forse anche con l'idea di dare minuti importanti al belga per avere tutti al massimo in previsione del doppio impegnato in Champions con il Porto. Il belga ora sta decisamente meglio rispetto a un mese fa, quando arrancava da subentrato a Monza: buoni segnali sono arrivati dal secondo tempo con l'Atalanta e dall'ingresso vivace dalla panchina nel derby. Ecco perché la sfida di oggi è importante per Big Rom: "per prendersi il futuro, anche per sussurrare all’Inter uno «scusate il ritardo», per convincere Zhang che sì, dopo la doppia sfida con il Porto è giusto andare a parlare con il Chelsea per trattare la conferma del prestito. Lukaku per l’Inter, per regalare a Inzaghi soluzioni tattiche impreviste. I nerazzurri non hanno un altro giocatore così, utile quando la battaglia si fa anche fisica", si legge sulla rosea. Stasera può iniziare la vera stagione di Lukaku, che ad Appiano raccontano molto carico. Nello spogliatoio, si legge sulla rosea, neppure nel momento più buio, tra ottobre e novembre, ha perso terreno agli occhi dei compagni.