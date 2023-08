"Nel giorno dell’annuncio di Romelu Lukaku alla Roma, l’Inter accompagna Lautaro Martinez al fianco di Olivier Giroud e Victor Osimhen (3 gol) e scopre quanto può essere utile Marcus Thuram. I due attaccanti sono stati i migliori nella serena vittoria di Cagliari (anche due pali) che tiene i nerazzurri in vetta, insieme a Milan, Napoli e Verona". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport per commentare il 2-0 nerazzurro in Sardegna. "Una sola capolista ha la porta ancora inviolata: è quella di Sommer. Thuram è stata la sorpresa più bella per Inzaghi. È stato un po’ Lukaku per la fisicità con cui ha aggredito la profondità, e un po’ Dzeko per le sponde sapienti con cui ha legato il gioco. Deve migliorare un aspetto, non secondario per un attaccante: vedere la porta. Ieri, come contro il Monza, non ha mai tirato con pericolosità tra i legni. Lukaku e Dzeko in genere lo fanno. Ma il francese sta crescendo".

"Simone può essere soddisfatto: due partite vinte in scioltezza, giocando spesso bene e dimostrando sempre forte personalità. Ha l’attaccante che ha segnato di più, Lautaro, 3 gol come Osimhen e Giroud, e l’unico portiere che non ha ancora subito un gol. L’Inter è un po’ più vicina al derby del 16 settembre. E un po’ più pronta, con un Thuram in più", si legge.

