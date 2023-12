Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la strada che per l'Inter sembrava spianata verso l'acquisto a parametro zero di Tiago Djaló, ora si presenta decisamente più trafficata vista la concorrenza di Juve e Atletico Madrid, pronti ad anticipare l'arrivo del difensore a gennaio pagando un indennizzo al Lille, a cui ovviamente converrebbe a livello economico la separazione immediata a fronte di un incasso di 4-5 milioni di euro. Più defilato il PSG che, esattamente come i nerazzurri, vorrebbe posticipare l'affare all'estate.

Dalla loro, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno il vantaggio di aver trovato da settimane una base di accordo col giocatore e puntano a riavviare i contatti col suo entourage prima di Capodanno. "Se poi le vecchie intese venissero confermate, a gennaio si darà in mano a Tiago una penna per firmare subito", la chiosa del pezzo della rosea.

