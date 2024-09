Sono sei i derby vinti dall'Inter in maniera consecutiva. Una serie - come ricorda la Gazzetta dello Sport - iniziata nel gennaio 2023 con il trionfo in Supercoppa italiana a Riad (3-0) e proseguita con tre successi in campionato (1-0, 5-1 e 2-1) e due in Champions League (2-0 e 1-0).

E allora domani, oltre che per i motivi soliti, la stracittadina potrebbe avere importanza anche a livello storico: nessuna delle due squadre ha mai vinto sette derby di fila. Il Milan ne vinse 6 tra il 1911 e il 1913 e poi tra il 1946 e il 1948. Un successo dei nerazzurri domani sera, insomma, sarebbe un evento storico.