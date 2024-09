In questa stagione massacrante, il turnover non sarà una scelta ma un obbligo, soprattutto per chi, come l'Inter, avrà anche la coda del Mondiale. E allora - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - si partirà subito con le rotazioni, perché al rientro dalla sosta ci sarà già una settimana di fuoco con Monza, City e Milan.

Nessuno - come spiega la rosea - in Serie A può permettersi il lusso di tenere in panchina gente come Frattesi, Zielinski e Taremi. Nessuno compreso Inzaghi, poco incline al turnover negli anni scorsi ma ora deciso a cambiare rotta: li metterà al centro dell’Inter e vedrà l’effetto che fa. Per cui, a Monza, Zielinski avrà certamente spazio al pari di Frattesi. Occasione anche per Taremi dal 1', considerando il viaggio intercontinentale di Lautaro.

Ma, più in generale, Inzaghi cambierà anche altrove: da Bisseck a De Vrij, da Carlos Augusto a Dumfries... In tanti sono pronti a far tirare il fiato ai 'soliti noti'. Una necessità oltre che una scelta.