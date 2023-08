L’Union Berlino è tornato alla carica per Robin Gosens, a qualche settimana di distanza dal primo corteggiamento andato a vuoto. Dopo l'anticipazione di ieri di Sky Sport, oggi arriva anche la conferma della Gazzetta dello Sport: l’offerta per una cessione a titolo definitivo potrebbe aggirarsi intorno ai 15-18 milioni di euro, cifra di fronte alla quale l'Inter non direbbe di certo di no.

"La trattativa, riscaldatasi ieri nel pomeriggio, potrebbe avere vita molto rapida, anche perché Robin non è contento del poco spazio concessogli alle spalle di Dimarco e brama un ritorno in patria. Nel caso di partenza di Gosens, l’Inter si preparerebbe a riprendere i contatti con il Monza per l’acquisto di Carlos Augusto, già trattato qualche settimana fa: l’operazione sarebbe più o meno sulle stesse cifre di quelle con l’Union Berlino, ma il Corinthians, ex squadra del brasiliano, ricaverà il 40%", si legge sulla rosea.