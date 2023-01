Coro di elogi per la coppia di attaccanti dell' Inter che ieri sera ha dominato il derby, Edin Dzeko e Lautaro Martinez . "Ha preso per mano il destino mentre gli altri in campo avevano persino paura di incrociare lo sguardo col trofeo, non sia mai arrivasse un’ondata di sfortuna - scrive La Gazzetta del bosniaco -. Roba da perdenti. Pensiero da perdenti. Dzeko vince. Ride. Porta a scuola gli altri. E qui, in Arabia Saudita, alza il nono trofeo della sua carriera. Dzeko domina , questo è. C’era chi lo aveva considerato finito due campionati fa, c’era persino un allenatore alla Roma, Paulo Fonseca , che gli preferiva centravanti dal curriculum dubbio".

A febbraio, come scrive la rosea, l'appuntamento tra il club e gli agenti del giocatore. "Ci sarà da discutere sull’aspetto economico ma il finale non sembra in discussione. Difficile, in fondo, discutere questo Dzeko".

Di fianco, Lautaro Martinez. "Provate a discutere l’argentino. Quarta partita consecutiva in gol, il 2023 è il suo anno. La verità è che lo status di campione del Mondo gli ha regalato una tranquillità e una consapevolezza mai avuta prima. Si è capito a Riad come mai, forse. Lui c’è sempre, questa è la verità. Lui e Dzeko stanno guidando l’Inter proprio dove l’Inter pensava di essersi bloccata. Stanno trascinando al posto del giocatore che era stato preso per farlo, ovvero Romelu Lukaku".