Ormai non è più in discussione il "se" ma il "quando". Paulo Dybala giocherà nell' Inter , come scrive oggi La Gazzetta dello Sport . Bisogna solo trovare la quadra tra la dirigenza interista e l'agente Jorge Antun . "Il finale non è in discussione, la strada è già tracciata, non c’è un ostacolo davanti che possa mandare all’aria tutto e che venga ritenuto insormontabile dai protagonisti della vicenda", riporta il quotidiano.

Addirittura ci sarebbe stato, secondo la rosea, anche un primo contatto con l'allenatore: "Dybala avrebbe già parlato con Simone Inzaghi del suo futuro nell’Inter e del ruolo che avrà la prossima stagione". E allora cosa manca per l'accordo? "Non è in ballo la questione ingaggio: Dybala guadagnerà 6 milioni di euro netti a stagione, bonus esclusi che lo porteranno a quota sette. Restano ancora da definire alcuni dettagli relativi alla modalità di questi bonus, oltre all’entità del premio alla firma che l’Inter dovrà riconoscere. In questo senso, la società nerazzurra non sembra aver fretta per arrivare alla firma, in fondo non c’è una scadenza stretta da rispettare né un ritiro precampionato in vista da dover gestire. Ma non passerà in ogni caso molto tempo per il brindisi. Alla fine di questa settimana tutto dovrebbe essere sistemato: difficilmente si andrà oltre".