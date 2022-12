Denzel Dumfries continua ad essere uno dei nomi più citati per il mercato in uscita dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, i nerazzurri avrebbero già una strategia in caso di addio all'olandese, oggi valutato non meno di 60 milioni e sul taccuino di Chelsea e Manchester United.

Dovesse davvero maturare la cessione, sulla fascia verrebbe preso in considerazione "un nome presente nei file degli osservatori interisti da qualche anno: Noussair Mazraoui non è mai uscito dai radar dell’Inter e ora potrebbe prepotentemente tornare ad essere la prima scelta nerazzurra in caso di addio anticipato di Dumfries". La cessione del nazionale orange è calendarizzata più per l'estate che per oggi, ma dopo il Mondiale sono aumentati i club interessati e ci sarebbe anche il Bayern Monaco, che ha in mano il cartellino del giocatore marocchino, acquistato sei mesi fa a parametro zero. Tra fine ottobre e inizio novembre ha giocato tre gare di fila da titolare con due assist a referto e finora ha collezionato 11 presenze in Bundesliga e 5 in Champions.