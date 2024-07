Accordo trovato tra l'Inter e Denzel Dumfries per il rinnovo. Come scrive la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, è ormai solo questione di tempo: l'olandese, al ritorno in Italia a inizio agosto, firmerà il contratto fino al 2028 a 4 milioni a stagione.

C'è un piccolo giallo. Rafaela Pimenta, la vecchia agente del terzino, sta cercando di piazzare a Old Trafford Noussair Mazraoui, terzino marocchino in uscita dal Bayern Monaco. È lui la prima scelta di Erik ten Hag, ma il suo arrivo è legato alla partenza di Aaron Wan-Bissaka, reduce da un paio di annate sottotono tra le fila dei Red Devils. Qui entra in scena Dumfries. L'olandese è da sempre accostato al club inglese che non ha ancora trovato la soluzione con Mazraoui. "Ergo, antenne dritte", scrive la rosea.

Ma Dumfries è ormai pronto a rinnovare. Per la Gazzetta non ci sono dubbi.