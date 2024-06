La prossima settimana i dirigenti dell'Inter avranno un incontro con gli agenti di Denzel Dumfries, in scadenza di contratto nel 2025 e con il rinnovo che viene bollato come "un'ipotesi lontana" tra le pagine de La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto risulta al quotidiano dalle parti di Viale della Liberazione si aspettano offerte per il giocatore, con la Premier League sullo sfondo.

Dall'Inghilterra ha infatti già bussato alla porta l'Aston Villa, il club che ha mandato segnali più decisi anche se resta da capire se l'intenzione sia di affondare o meno il colpo. In caso di mancato prolungamento è chiaro come l'Inter punterebbe alla cessione, altrimenti sarebbe costretta a tenerlo in rosa con il rischio di perderlo a zero tra un anno. Quest'ultima "non è una possibilità che la società nerazzurra esclude, anche in virtù di una minusvalenza che sarebbe comunque ridotta", si legge sulla rosea.

