Buone notizie per Inzaghi in vista di questo delicatissimo finale di stagione: Dumfries e Zielinski sono finalmente recuperati. Ieri - come riferisce la Gazzetta dello Sport - i due si sono allenati in gruppo e torneranno a disposizione per la sfida di domani alle 15 contro la Roma a San Siro. Resta invece indisponibile Thuram, senza dimenticare le squalifiche di Bastoni e Mkhitaryan.

Titolari Frattesi e Carlos Augusto, con quest'ultimo che potrebbe anche giocare come quinto con l'inserimento di Bisseck e l'iniziale panchina di Dimarco.