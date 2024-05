Torna di moda Nacho per la difesa dell'Inter. Il nome del centrale spagnolo, capitano del Real Madrid, non è nuovo alla Pinetina: già un anno fa si vociferava di un arrivo a Milano a parametro zero, poi però arrivò il prolungamento di un anno con le merengues. Ora la storia si ripete.

Nacho - secondo la Gazzetta dello Sport - saluterà certamente il Real da svincolato ed è diviso: esperienza nella MLS statunitense oppure ancora l'Europa che conta? Lo status di Nacho supera anche i discorsi fatti fin qui per la difesa, che sostanzialmente resterà immutata rispetto a questa stagione: il 34enne spagnolo - per la rosea - fa storia a sé e un suo arrivo porterebbe esperienza internazionale e abitudine alla vittoria.

E in uscita attenzione a De Vrij, tentato dal PSV. Mentre Nacho ha già detto no al Leverkusen: l'Inter dovrà essere più convincente per quello che, magari, da tentazione potrebbe diventare necessità in caso di addio dell'olandese.

