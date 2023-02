Fuori da San Siro è affisso da un pezzo il cartello 'tutto esaurito' per il derby di Milano, in programma domenica sera con fischio d'inizio alle 20.45. Un'ottima notizia per la squadra di Simone Inzaghi, che sfiderà i cugini con una cornice di pubblico all'altezza dell'evento, ma anche per la società che incasserà 5,8 milioni di euro, tra biglietti, abbonamenti e servizi hospitality: è il secondo miglior dato fatto registrare nella storia della Beneamata in Serie A dopo Inter-Juventus del 6 ottobre 2019 (6,6 milioni di euro). Resiste il record per una stracittadina: Milan-Inter del 2018-19 con 5,87 milioni totalizzati.