Paulo Dybala è ufficialmente finito nella lista degli svincolati, con Inter e Milan pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue giocate. Lo assicura oggi La Gazzetta dello Sport, che tra le pagine della sua edizione odierna anticipa il possibile derby di mercato per la Joya. La situazione di stallo sta cominciando a far serpeggiare un certo nervosismo nel clan dell'argentino, che si sentiva vicino alla definitiva stretta di mano con l’a.d. interista Beppe Marotta: l’Inter è ancora la prima opzione, ma il tempo stringe. "Proprio i soldi richiesti, oltre all’entità del bonus alla firma, hanno momentaneamente portato su un binario morto il dialogo con l’Inter - scrive il quotidiano -. Da parte loro, i nerazzurri hanno già offerto a Dybala un contratto da 6 milioni di euro, legando uno di quei 6 a un 50% di presenze minime di Paulo".