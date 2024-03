L'indagine sul caso Acerbi-Juan Jesus si è conclusa ieri, con il procuratore federale Giuseppe Chinè che ha chiuso gli incartamenti da inviare al Giudice sportivo dopo le audizioni con i due giocatori di Inter e Napoli. Il brasiliano, collegato in videoconferenza da Napoli per meno di mezzora, ha ribadito la sua versione sbandierata sui social. L'interista ha invece parlato da Appiano Gentile con accanto l’a.d. Marotta e l'avvocato Capellini per una quarantina di minuti, confermando la posizione degli scorsi giorni, ovvero "non ho mai mostrato alcuna forma di razzismo nei confronti di Juan Jesus". La parola "nero", ha ribadito a Chinè, è stata pronunciata, ma non con un’accezione discriminatoria. Probabile il riferimento alla frase "ti faccio nero" spuntata nelle scorse ore.

Chinè di quel momento ha diverse immagini video (tra cui il labiale di Juan Jesus sembra dire «mi ha detto negro»), ma anche l’audio tra l'arbitro La Penna e la sala VAR che dovrebbe aver registrato sia lo sfogo del brasiliano che il successivo intervento dell'interista. "Quello che probabilmente non si è riusciti ad ottenere è una chiara prova audio o video del momento del presunto insulto razzista", scrive La Gazzetta dello Sport. Un dettaglio non di poco conto.

Senza prove certe, infatti, è anche possibile che la violazione contestata possa cambiare. Dall’articolo 28 sul «comportamento discriminatorio» si potrebbe passare al 39, ovvero alla «condotta gravemente antisportiva», che prevede una sanzione di due giornate che potrebbero aumentare con la presenza di aggravanti. "E in questo caso, l’aver usato «nero» anche senza volontà razzista, come ammesso da Acerbi, potrebbe costituire un’aggravante, facendo salire il numero di giornate di stop fino a 3-4", scrive la rosea, ricordando che in passato in casi simili si è arrivati alla squalifica per dieci giornate anche senza evidenze. La sentenza del Giudice sportivo è attesa per la prossima settimana.

