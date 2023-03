Ancora fatale per l'Inter la sosta nazionali. Proprio quando Inzaghi stava gioendo per aver recuperato quasi tutti (fuori resta Skriniar), ecco la doccia gelata: allarme rosso Cahlanoglu, uscito al 38’ del primo tempo nella sfida casalinga persa 2-0 dalla Turchia contro la Croazia. Come conferma la Gazzetta dello Sport, il centrocampista nerazzurro si è fermato per un guaio muscolare che non pare essere di lieve entità. "Ha cominciato ad avvertire dolore e dopo qualche secondo si è seduto sul terreno di gioco toccandosi ripetutamente la zona inguinale per poi uscire dal campo sull’orlo delle lacrime. La primissima diagnosi parla di un risentimento agli adduttori della coscia destra. Oggi ad Appiano il numero 20 dell’Inter si sottoporrà agli accertamenti strumentali".