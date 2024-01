Hakan Calhanoglu è stato ammonito ieri sera a Monza e salterà il match con la Fiorentina in campionato del prossimo 28 gennaio. Come spiega ulteriormente la Gazzetta dello Sport, il turco non sarà squalificato in Supercoppa, come dice espressamente il regolamento: chi è diffidato e viene ammonito nella 20esima giornata poi salta la prima gara di campionato dopo la Supercoppa in Arabia.

Un regolamento ambiguo considerando che la Supercoppa prevede partecipanti del campionato, ma pure della Coppa Italia.

