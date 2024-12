La prospettiva è tremenda: l'Inter potrebbe dover giocare addirittura 15 partite nei primi due mesi del 2025. Considerando la Supercoppa a Riad e i due potenziali match arrivando in finale e i possibili due match dei playoff di Champions qualora non si staccasse il pass diretto agli ottavi, ecco che i match per i nerazzurri diventerebbero 15.

Il segreto sta in una parola: gestione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha iniziato la stagione operando rotazioni costanti e la strategia non potrà che essere portata avanti anche nell'immediato futuro. Distribuzione di uomini e risorse fondamentale per continuare a cullare il sogno di non rinunciare a nessun obiettivo.

"Superato lo shock della notte del Franchi, l’Inter ripartirà dalla sfida di venerdì a San Siro con il Parma, e ci arriverà in condizioni fisiche ottimali: i giocatori hanno sulle gambe poco più di un quarto d’ora di partita, come non aver giocato - si legge -. Il punto, semmai, sarà maneggiare con cura le nuove prospettive di inseguimento al Napoli, che risentiranno inevitabilmente di quell’asterisco in classifica (e del passo lanciato dell’Atalanta, seconda da sola): Conte oggi è più lontano e Inzaghi ad Appiano dovrà tenere l’asticella sempre al massimo per evitare pericolosi cali di tensione. Perciò non è da escludere che chieda qualche straordinario ai leader dello scudetto, da Lautaro e Thuram fino a Barella e Calhanoglu". Ad eccezione del francese, nessuno di loro figura tra i primi cinque più impiegati da Inzaghi in questa Serie A.

