Saranno tre i giocatori dell'Inter che stasera osserveranno la sfida con l'Udinese dalla tribuna di San Siro. Si tratta degli infortunati Benjamin Pavard, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Come aggiorna La Gazzetta dello Sport, però, le buone notizie arrivano soprattutto dal francese, ai box dalla trasferta di Bergamo.

Il ginocchio dell'ex Bayern reagisce bene alle terapie e ad oggi "è più di una ipotesi rivederlo in panchina domenica 17 in casa della Lazio", scrive la rosea. Diverso il discorso per De Vrij (risentimento agli adduttori della coscia sinistra) e Dumfries (risentimento ai flessori della coscia sinistra): i due olandesi dovrebbero tornare a disposizione a fine mese. L'obiettivo è il 29 dicembre, quando è in programma la trasferta a Marassi contro il Genoa che chiuderà il 2023 nerazzurro.

