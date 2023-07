Dopo la scorrettezza di venerdì scorso, che aveva mandato su tutte le furie l'Inter, l'Al-Nassr è tornato parzialmente sui suoi passi e ha messo sul piatto un cifra di 18 milioni per Marcelo Brozovic. Marotta e il club, dopo un'attenta riflessione, hanno deciso comunque di accettare per liberarsi del croati, con il quale evidentemente i rapporti sono ai minimi termini da tempo. E con lui se ne va anche lo stipendio da quasi 7 milioni netti l'anno.

"Certo, quei milioni mancanti non aiutano a lanciare un assalto immediato e feroce a Davide Frattesi, l’erede designato di Brozo. L’Inter ha, sì, in mano un primo tesoretto, che potrà crescere ampiamente con la cessione di Onana, ma si guarderà attorno per valutare priorità e strategia - spiega la Gazzetta -. L’azzurro resta un obiettivo e si vuole mantenere il vantaggio nato dalla preferenza del giocatore, ma il rischio che il prezzo salga è reale".

L'Inter, dunque, si appresta a salutare il croato, risparmiando 42 milioni lordi di ingaggio in tre stagioni. Ieri per Brozovic visite mediche in attesa dell'ok definitivo. "Non ha ottenuto almeno formalmente la buonuscita che tanto bramava anche se, pure per questa richiesta, l’Inter è stata costretta a rinunciare a qualcosa - si legge -. Schermaglia a parte, siamo vicini alla conclusione di una storia nerazzurra lunga otto stagioni e mezzo e unica per molti aspetti, tra alti e bassi, contestazioni e redenzioni, coccodrilli in barriera e scherzi assortiti. Senza di lui sarà un’altra Inter".

