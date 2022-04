L'Inter è da mesi sulle tracce di Gleison Bremer, ma oggi la Gazzetta dello Sport riferisce di interessi crescenti anche all'estero. "La novità è che su di lui irrompono le corazzate d’Europa: dalla Premier alla Bundesliga, passando per la Liga, Gleison sta diventando il desiderio di molti, se non addirittura di tutti", spiega il quotidiano. Sul centrale brasiliano ci sarebbero in particolare gli occhi di Tottenham e Atletico Madrid. Ma non solo: piace pure a Bayern, Dortmund, Arsenal, Leicester, Newcastle, Arsenal ed Everton. Ma quanto vale? Visto il mercato recente per i difensori - secondo la Gazzetta - la cifra non può essere inferiore ai 50 milioni.