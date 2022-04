Respinto il ricorso dell'Inter, che chiedeva il 3-0 a tavolino per la partita non disputata lo scorso 6 gennaio al Dall'Ara contro il Bologna. Dunque, il prossimo 27 aprile , i nerazzurri torneranno in Emilia Romagna per giocare il match contro la squadra di Mihajlovic.

"Visti i precedenti sulle partite non disputate durante la pandemia - conclusi tutti con la decisione di far disputare gli incontri - le speranze che le cose potessero andare diversamente non erano molte, ma a detta di tutti l’Inter poteva contare su una circostanza insolita che avrebbe potuto fare la differenza - spiega la Gazzetta dello Sport -. Davanti al Collegio, presieduto per la prima volta da Gabriella Palmieri Sandulli che ha preso il posto di Franco Frattini, la difesa nerazzurra si era concentrata sulla causa di forza maggiore, non invocata formalmente dal Bologna ma di fatto acquisita dal Giudice Sportivo che in primo grado stabilì che la gara si dovesse giocare, così come in secondo grado la Corte sportiva d’appello". Ma il Collegio ha dato ragione ai felsinei.

