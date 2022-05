Allarme rientrato in casa Inter sul fronte Nicolò Barella, che ieri ha dovuto alzare bandiera bianca sul finire della gara con l'Udinese per un problema non meglio precisato al ginocchio destro. Un infortunio che da una prima diagnosi fatta dai medici nerazzurri non sembra grave, come ha sottolineato Simone Inzaghi nelle interviste: "Sembra una forte contusione. Spero non sia nulla, è un giocatore importantissimo che ha fatto una grande gara. I medici ci hanno tranquillizzato ma incrociamo le dita perché è importante per noi".